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Bolu'da çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ve 1 ahır yandı.

12.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:20
Bolu'da çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır yandı
Bolu 'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ve 1 ahır yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağdaş köyünde İlhan A'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin bitişiğindeki Bayram Ç'ye ait tek katlı ahşap ev ile ahıra sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında, 2 ahşap ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler : Gerede, Bolu, Güncel

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