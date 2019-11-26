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Bolu'da cinayet davası sonrasında kavga çıktı: 3 gözaltı

Bolu'da arkadaşları tüfekle öldürülerek ormanlık alana atılan Oğuzhan Özdoğan'ın(16) davasında şüphelilerden S.Ö.'nün tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Özdoğan'ın ailesi ile polis arasında arbede yaşandı.

26.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:44Bolu'da cinayet davası sonrasında kavga çıktı: 3 gözaltı
'da arkadaşları tüfekle öldürülerek ormanlık alana atılan Oğuzhan Özdoğan'ın(16) davasında şüphelilerden S.Ö.'nün tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Özdoğan'ın ailesi ile polis arasında arbede yaşandı. Adliye dışında devam eden arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ocak ayında merkeze bağlı Bahçeköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Oğuzhan'ın ailesiyle yaşadığı köy çevresinde arama yapan ekipler, köye yakın bir bölgede bulunan derenin kenarında çamurlarla kaplanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kaybolan Oğuzhan Özdoğan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Özdoğan'ın arkadaşları A.G. ve S.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde yanlışlıkla arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ö. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanığın tutuksuz yargılanmasına yapılan itiraz adliyeyei karıştırdı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "mala zarar vermek" ve "çocuğu kasten öldürmek" suçlarından yargılanan tutuklu sanık A.G. ve tutuksuz sanık S.Ö. hakim karşısına çıktı. Tarafların avukatlarının ve ailelerinin de katıldığı duruşmada, öldürülen çocuk Oğuzhan Özdoğan'ın ailesinin avukatı Fikret Çıracı, tutuksuz sanıklardan S.Ö.'nün de tutuklu yargılanmasını istedi. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti, A.G.'nin tutuklu, S.Ö.'nün ise tutuksuz yargılanmasının devam etmesine hükmetti. Kararı duyan Oğuzhan Özdoğan'ın annesi Ayşegül Özdoğan sinir krizi geçirerek duruşmada bayıldı. Duruşma salonu dışına çıkarılan tarafların adliyeden de çıkmasını isteyen polis ekipleri ile Özdoğan ailesi arasında tartışma çıktı.

Arbedede 3 kişi gözaltına alındı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyenin bahçesinde de devam eden arbede sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrasında sinir krizleri geçiren Oğuzhan Özdoğan'ın babaannesi Sabriye Özdoğan, karara tepki göstererek, "Benim çocuğumu gömüp, çamurun içinde yaşattılar. Benim yavrumun kanını yerde koyarlarsa Allah belalarını versin. Biz adaleti bekliyoruz" dedi. - BOLU

Polis, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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