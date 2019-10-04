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Bolu'da cinsel güç artırıcı hap operasyonu: 2 gözaltı

BOLU'da, şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 168 bin TL olan çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

04.10.2019 11:10Bolu'da cinsel güç artırıcı hap operasyonu: 2 gözaltı
BOLU'da, şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 168 bin TL olan çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine TEM yolunda bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 575 adet boş ilaç kutusu ile 4 bin 600 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. Araçta bulunan İ.K. (57) ve E.K. (47) gözaltına alındı. Ele geçirilen hapların piyasa değerinin 168 bin TL olduğu belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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