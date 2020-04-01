Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da, 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendini izole eden ve süreçten etkilenenler için 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu.

01.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:52
Bolu'da, 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendini izole eden ve süreçten etkilenenler için 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu. Hattı arayan vatandaşlara, 2 psikolog, 1 çocuk gelişimci ve 1 sosyal hizmet uzmanı tarafından psikolojik destek veriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların süreçten psikolojik olarak etkilenmemesi için Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında evinde kalarak kendilerini izole eden ve süreçten etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan Covid-19 Psikososyal Destek Hattı'nda görevli 2 psikolog, 1 çocuk gelişimci ve 1 sosyal hizmet uzmanı hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında görev yapıyor. 0374 217 44 14 numaralı hattı arayan vatandaşlara stresle başa çıkma, baş etme becerilerini artırma ve Covid-19'un ailede bulunan çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine yönelik bilgiler veriliyor. Ayrıca süreçte yaşanılan kaygı sonucu arayan vatandaşlara da psikolojik destek sağlanıyor.

Psikososyal Destek Hattı'yla ilgili bilgiler veren Sosyal Çalışmacı Hicret Betül Kılıç, "Covid-19 her yaş grubunu fiziksel ve ruhsal olarak etkiliyor. Bu hastalıktan korunmak için hem sağlık çalışanları hem de toplum olarak bütün önlemlere özveriyle uymaya çalışıyoruz. Bu noktada ruh sağlığımız da süreçten etkileniyor. Ruh sağlığımız ile bağışıklık sistemimizin birbiriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda stres ile başa çıkma ve kaygıyı yönetme becerilerimizi artırmak için önlemler almamız gerekiyor" dedi. Vatandaşlara destek vermek için hattın kurulduğunu bildiren Kılıç, açıklamasına şöyle devam etti: "Bununla ilgili olarak her kesimden vatandaşımıza destek vermek amacıyla Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Burada yaptığımız görüşmelerde, salgın sürecinde ortaya çıkabilecek tepkiler neler? Bu verdiğimiz tepkiler normal mi? Yoksa anormal mi? Bunun farkına varabilmeyi amaçlıyoruz. Kendimizi bu süreçte iyi hissetmek için evimizde ailemizle, çocuklarımızla neler yapabilirizi konuşmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımıza Covid 19'u nasıl anlatabiliriz, onları korkuya kaptırmadan nasıl açıklamamız gerekiyor bunu konuşacağız."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da, 'Covid-19 Psikososyal Destek Hattı' kuruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul’da sokağa indi Haberler
Süpermen, koronavirüse karşı İstanbul'da sokağa indi
Koronanın vurduğu ABD’de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haberler
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!

Son Dakika Güncel Haberleri

15:17: Bolvadin'deki yaşlıların emekli maaşları evlerinde ödeniyor - Haber 15:17: Vali Bilmez'den '2 Nisan' mesajı - Haber 15:17: Zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar - Haber 15:17: Etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber 15:16: Bağ evinde kaçak sigara üretilen imalathane bulundu - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber