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Bolu'da, Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendini izole eden ve süreçten psikolojik olarak etkilenenler için Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu.

01.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:10
Bolu'da, Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendini izole eden ve süreçten psikolojik olarak etkilenenler için Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Hattı arayan vatandaşlara, psikologlar tarafından psikolojik destek veriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların süreçten psikolojik olarak etkilenmemesi için Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında evinde kalarak kendilerini izole eden ve süreçten etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan Covid-19 Psikososyal Destek Hattı'nda görevli 2 psikolog, 1 çocuk gelişimci ve 1 sosyal hizmet uzmanı hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında görev yapıyor. 0374 217 44 14 numaralı hattı arayan vatandaşlara stresle başa çıkma, baş etme becerilerini artırma ve Covid-19'un ailede bulunan çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine yönelik bilgiler veriliyor. Ayrıca süreçte yaşanılan kaygı sonucu arayan vatandaşlara da psikolojik destek sağlanıyor.

Psikososyal Destek Hattı'yla ilgili bilgiler veren Sosyal Çalışmacı Hicret Betül Kılıç, "Covid-19 her yaş grubunu fiziksel ve ruhsal olarak etkiliyor. Bu hastalıktan korunmak için hem sağlık çalışanları, hem de toplum olarak bütün önlemlere özveriyle uymaya çalışıyoruz. Bu noktada ruh sağlığımız da süreçten etkileniyor. Ruh sağlığımız ile bağışıklık sistemimizin birbiriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda stres ile başa çıkma ve kaygıyı yönetme becerilerimizi artırmak için önlemler almamız gerekiyor.? dedi.

Vatandaşlara destek vermek için hattın kurulduğunu bildiren Kılıç, açıklamasına şöyle devam etti:

'Bununla ilgili olarak her kesimden vatandaşımıza destek vermek amacıyla Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Burada yaptığımız görüşmelerde, salgın sürecinde ortaya çıkabilecek tepkiler neler' Bu verdiğimiz tepkiler normal mi? Yoksa anormal mi? Bunun farkına varabilmeyi amaçlıyoruz. Kendimizi bu süreçte iyi hissetmek için evimizde ailemizle, çocuklarımızla neler yapabilirizi konuşmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımıza Covid 19'u nasıl anlatabiliriz, onları korkuya kaptırmadan nasıl açıklamamız gerekiyor bunu konuşacağız."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bolu'da, Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu - Haberler

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