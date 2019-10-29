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Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıBolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı.

29.10.2019 14:25Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı
Bolu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin 200 metrelik Türk bayrağı taşıması büyük alkış aldı.
Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bugün Cumhuriyet'in kurulduğu gün kadar heyecanlı ve güçlü olmalıyız. Sesimizle, alkışımızla, konuşmamızla, duruşumuzla her zamankinden daha güçlü, daha zinde ve daha mutlu bir şekilde günün anlamını idrak etmeye çalışmalıyız. dedi.
Vali Ümit'in konuşmasının ardından halk oyunu gösterilerinin düzenlendiği törende, öğrenciler Türk bayrakları ve asker selamıyla geçiş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri de törende geçiş yaptı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı törende, yüzlerce öğrencinin 200 metrelik Türk bayrağını taşıması büyük alkış aldı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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