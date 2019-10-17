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Bolu'da D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı

100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

17.10.2019 17:58Bolu'da D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 14 DM 858 plakalı cip, kara yolunun Anlara istikameti Elmalık kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelanın direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Direğin devrilmesi üzerine İstanbul istikameti ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.
Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yolu açma çalışmaları sürerken, İstanbul istikametindeki sürücüler Abant kavşağından Anadolu Otoyolu ya da kent merkezine yönlendiriliyor.

İstanbul, Elmalık, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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