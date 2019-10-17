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Bolu'da D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı

100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

17.10.2019 20:42Bolu'da D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Osman Ö. idaresindeki 14 DM 858 plakalı cip, kara yolunun Ankara istikameti Elmalık kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelanın direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Direğin devrilmesi üzerine İstanbul istikameti ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı.
Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık ekiplerince Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
Bu arada araçta bulunan yüklü miktardaki nakit paranın, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındığı belirtildi.

İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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