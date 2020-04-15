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Bolu'da, davul seti çalan 3 hırsız polisin alıcı kılığına girmesiyle yakalandı

Bolu'da, davul seti çalan 3 hırsız polisin alıcı kılığına girmesiyle yakalandı Çalınan baterisine kavuşan müzisyenler polise besteyle teşekkür etti Bolu'da, girdikleri bir evden bateri çaldıktan sonra internet üzerinden satmaya çalışan 3 hırsız, polis ekiplerinin alıcı kılığında...

15.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:08
Bolu 'da, davul seti çalan 3 hırsız polisin alıcı kılığına girmesiyle yakalandı
Çalınan baterisine kavuşan müzisyenler polise besteyle teşekkür etti
BOLU - Bolu'da, girdikleri bir evden bateri çaldıktan sonra internet üzerinden satmaya çalışan 3 hırsız, polis ekiplerinin alıcı kılığında düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Semerkant mahallesinde bulunan bir evden bateri çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, evden çalınan baterinin internet üzerinden satışa çıkarıldığını tespit eden ekipler, hırsızlarla iletişime geçti. Alıcı kılığına girerek satılan bateriyi almak istediklerini söyleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.U.T. ve M.C. isimli hırsızlarla buluşma noktasında operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların çaldığı bateri ise, sahiplerine teslim edildi.

Müzisyenlerden teşekkür
Baterilerine kavuşan 2 müzisyen ise, polis ekiplerine teşekkür etmek için "Sen çağır polis yanındadır" isimli şarkı besteledi. Müzisyenler, "Bugün çalınan baterimizi bir kaç saat içinde bulan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sen çağır polis yanındadır" dediler. Bolu’da, davul seti çalan 3 hırsız polisin alıcı kılığına girmesiyle yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bolu, Yerel
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