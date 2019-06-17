17.06.2019 18:41
Haberler»3. Sayfa » Haber

Bolu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Bolu

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.'nın Bolu'da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda takibe alınan Qasım Ahmet A., Demokrasi Meydanı'nda banklarda oturduğu sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkan, Qasım Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Polis, Bolu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:34 Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
19:28 Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
19:28 Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan şahıs adli kontrolle serbest
19:15 Kırıkkale'de damat dehşeti: Kayınpederini yaraladı, etrafa ateş açtı
19:09 Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu
19:09 Vicdansız sürücü, yayaya çarpıp kaçtı
19:08 Camiye düşen yıldırım elektrik tesisatına zarar verdi