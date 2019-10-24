Haberler » Güncel » Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı

Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

24.10.2019 16:52Bolu'da deprem ve yangın tatbikatı
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Afet ve acil durumlara hazırlık için gerçekleştirilen tatbikata müdürlük personeli, itfaiye, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve polis ekipleri katıldı.
Senaryo gereği, meydana gelen depremin ardından binada yangın çıktı. Depremin bitmesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil durum ekiplerinin yönlendirmesiyle personelin yangın merdiveninden tahliyesi sağlandı.
Toplanma alanında gerçekleştirilen yoklamada bina içerisinde kalan olup olmadığı tespit edildi ve gelen ekiplere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Ekipler, acil durum ekibi ile binada mahsur kalan yaralıları tahliye ettiler.
İtfaiye ekipleri tarafından tatbikat sonrası yangın ve yangına müdahale ile ilgili bilgi verildi, uygulamalı olarak yangın söndürme müdahalesi yaptırıldı.
Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, tatbikata katılan ekiplere ve personele öz verili çalışmaları için teşekkür etti.

Deprem, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:34 İstanbul-fatih'te kafedeki uyuşturucu pazarlığı kamerada
18:34 İstanbul-şişli'de mühürlü binadaki dairesine giren kadın cama çıkarak, eylem yaptı
18:34 Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davası
18:34 Mısır'da 5 siyasi muhalifin hapis cezaları bozuldu
18:32 Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak - KIRKLARELİ
18:32 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in acı günü
18:32 Diyarbakır'da öğretmenin darp edilmesi
24.10.2019 18:36:44