18.06.2019 14:08
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Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü

Bolu

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde meydana gelen kazada, dereye düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Gerede'ye bağlı Aktaş Köyü mevki'inde meydana gelen kazada Murat Deniz idaresindeki 06 BJV 120 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü. Suya gömülen otomobili sabah saatlerinde gören karayolları ekipleri, durumu polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ARAÇTA BULUNAN ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla suya batan otomobil çıkarıldı. Araçta bulunan sürücü Murat Deniz (26), Atilla Holat (51) ve Güllüşan Holat'ın (73) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Murat Deniz, Gerede, Bolu, 3. Sayfa

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