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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

17.10.2019 00:06Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdoğan (49), tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Özdoğan'ın cesedi traktörün altından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Ahmet Özdoğan, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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