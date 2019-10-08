Bolu'da doğa yürüyüşü

Bolu Köroğlu
Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince düzenlenen doğa yürüyüşüne 41 kişi katıldı.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Birol Alim'in liderliğinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılanlar, sabah saatlerinde etkili olan yağmur eşliğinde Aladağ bölgesinde bulunan Hoçaş, Kaş, Musasofular, Bakırlı ve Tepe yaylalarından geçerek Nevruz Tepesi'ne çıktı.
Yaklaşık 14 kilometrelik parkurun sonunda Muslar Kaya evlerine gelen grup, daha sonra Seben ilçesinde düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'na katıldı.