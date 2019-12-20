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Bolu'da Doğu Türkistan'a destek açıklaması

BOLU'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

20.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:31 Bolu'da Doğu Türkistan'a destek açıklaması

BOLU'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

İHH, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 kişi, cuma namazı sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camii önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, "Siyasi ve ekonomik atılımlarla gündeme gelen Çin'in, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzü ortaya çıkmaktadır. Doğu Türkistan dünya gündeminden saklanmakta, Müslümanlar hak ihlaline maruz bırakılmaktadır" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.



Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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