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Bolu'da doğu türkistan'a destek açıklaması

Bolu'da Doğu Türkistan'a destek açıklamasıBolu'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

20.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:31 Bolu'da doğu türkistan'a destek açıklaması
'da Doğu Türkistan'a destek açıklaması
Bolu'da, cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.
İHH, Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 kişi, cuma namazı sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camii önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Bolu Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, Siyasi ve ekonomik atılımlarla gündeme gelen Çin'in, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzü ortaya çıkmaktadır. Doğu Türkistan dünya gündeminden saklanmakta, Müslümanlar hak ihlaline maruz bırakılmaktadır dedi.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Doğu Türkistan, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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