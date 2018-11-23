Bolu'da Doğu Türkistan İçin Yürüyüş Düzenlendi

23 Kasım 2018 Cuma 16:35



23 Kasım 2018 Cuma 16:35

Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalar, Bolu'da yapılan yürüyüşle protesto edildi.Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) ve ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto için yürüyüş düzenlendi.Protesto için Bolu Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, çalan marşlar eşliğinde, Türk ve Doğu Türkistan Bayrağı açtı.Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan İHH Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, İslam coğrafyasının kan ağladığına vurgu yaptı.Baskı ve zulme maruz kalan İslam coğrafyalarının saymakla bitmediğini anlatan Ademoğlu, "Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Arakan ve dünyada ismi şu anda kalıma gelmeyen mazlum coğrafya ve orada kan ağlayan işkence gören ölümleri gören gözleri önünde evlatları kesilen öldürülen, açlıktan ölen, çocuklarımız var. Bize insanlık dersi vermeye kalkanlar işte bu zulmü yapanlar onlar. Sonra bize insanlık dersi vermeye kalkışıyor." dedi.Ademoğlu, asıl insanlığın mazlumun ve yetimin yanında olmak olduğunu belirterek, "İnsanlık yetime sahip çıkarak insanlığın göstermektir. Doğu Türkistan'dan bilinmeyen görülmeyen o kadar çok şey var ki. Bunlar anlatmakla bitmez. O nedenle biz her zaman onların ve diğer mazlum kardeşlerin yanındayız." ifadesini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından toplanan grup İzzet Baysal Caddesi üzerinden Bolu Valiliği'nin önüne kadar yürüdü.Yürüyüşe, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İHH Temsilcisi Fethi Sarımsakçı, Doğu Türkistan'dan gelen vatandaşlar ve etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.