16.06.2019 11:41
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Bolu'da doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası

Bolu

Bolu'da özel hastanenin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireyi darbettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Bolu'da özel hastanenin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireyi darbettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki özel hastanenin acil servisi önünden motosikletiyle geçen A.E, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşireye sözlü tacizde bulundu.
Durumu fark eden diğer hastane çalışanları yardım etmek için hemşirenin yanına gitti.
Çıkan arbedede şüpheli A.E, doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay'ı darbetti.
Hastane çalışanları şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Darbedildiği öne sürülen hastane çalışanları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay, şüpheliden şikayetçi oldu.
Öte yandan olay anı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
Bolu, Güncel

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