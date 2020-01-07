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Bolu'da, eğitime kar engeli

Bolu'nun Gerede ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

07.01.2020 00:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:50 Bolu'da, eğitime kar engeli
'nun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinden itibaren devam eden ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Konuyla ilgili Gerede Kaymakamlık'ı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 07.01.2020 salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Gerede, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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