Haberler » Güncel » Bolu'da eğitime kar engeli - Haber

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

09.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:22Bolu'da eğitime kar engeli
'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Vali Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiğini belirtti.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde, Bolu merkez dahil tüm ilçeler ve köylerde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiğini bildiren Ümit, "Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum." ifadesini kullandı.
Vali Ümit ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 18:53:55