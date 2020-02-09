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Bolu'da eğitime kar engeli

BOLU'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

09.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:11Bolu'da eğitime kar engeli

BOLU'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, yarın için 1 gün süreyle tatil edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kent genelinde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı tatille ilgili Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Ümit, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu merkez dahil tüm ilçelerimiz ve köylerimizde okullarımız 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Eğlenceli ve sağlıklı bir kar tatili diliyorum. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gerekçelerle ve aynı gün idari izinli sayılmıştır" dedi.



Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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