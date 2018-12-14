Bolu'da eski BBP İl Başkanı evinin önünde saldırıya uğradı

14 Aralık 2018 Cuma 14:47



14 Aralık 2018 Cuma 14:47

Bolu'da eski BBP İl Başkanı evinin önünde saldırıya uğradıEvinin önünde darp edilen Mahmut Alan: "Saldırının altından hain çıkacaktır"BOLU - Bolu'nun fenomen isimlerinden eski Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mahmut Alan, evinden çıktığı sırada 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzünde şişlikler olan Alan tedavi altına alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında Alpağutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla evinden çıkan eski Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mahmut Alan, otomobiline bineceği sırada başka bir araçtan inen 4 kişi Alan'ın yanına geldi. Önce ellerinde bulunan bir kağıdı gösteren şahıslar, daha sonra Alan'ın yüzüne biber gazı sıkarak tekme ve yumruklarla saldırdı. Alan'a, yaklaşık 5-6 dakika boyunca yüzüne tekme ve yumruklarla saldırılan şahıslar daha sonra olay yerine geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştılar. Saldırı sırasında telefonda görüştüğü arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mahmut Alan, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Alan'a saldırılan şahısları yakalamak için çalışma başlattı."Kim oldukları bulunacak"Yaşadığı olayı anlatan Alan, "Eşimle beraber aracıma ilerlerken elimdeki bazı malzemeleri araca bırakmak istedim. O sırada yanımdan beyaz bir araç geçti. Tek kapısı açıktı. Araçtan inenler kapşonlu, tanımıyorum. Bana bir kağıt parçası uzattılar. Ben de memur arkadaşlar zannettim. Çünkü, 2 gün sonra bir adaylık hakkında basın açıklamam var. Hiç konuşmadan 3 kişi vurmaya başladı. Aracın hemen yanına yere düştükten sonra bir kişi telefonla çekim yapmaya başladı. Diğer 3 kişi devamlı vuruyordu. O sırada bir arkadaşımla telefonda konuşmaktaydım. O da olayı anlamış ve polisi, ambulansı aramış. Saldırı 5-6 dakika sürdü. Kim olduklarını çok net göremedim. Ama devletimiz büyük. Olaydan 15 dakika sonra aracın cinsi, plakası bilgileri emniyetimizde mevcut. Kim oldukları bulunacak" dedi."2 gün sonra basın açıklamama bu şekilde çıkacağım"Kimseyle şahsi problemi olmadığını söyleyen Alan, "Ben her zaman söylüyorum. Benim kimseyle şahsi problemim yok. Benim tek problemim vatan hainleriyledir. Vatan hainlerinin saldırı şekline çok benziyor. Nasıl polisimizi, askerimizi kahpece arkadan saldırarak vuruyorlarsa, bugün de 657'ye tabi, konuşamayan devletimin memurumun sesi olduğum için bana da böyle arkadan vuruyorlar. Devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.Saldırının evinin önünde yapılmasına üzüldüğünü belirten Mahmut Alan, "Ben sadece üzüldüğümü belirtiyorum. Bir insanın evinin önünde yapılmaz. Beni başka bir yerde tespit edersin, zaten adresim belli. Çağırırsınız, istediğinizi yapın. 2 gün sonra açıklamam var. 2 gün sonraki açıklamama ben bu halde çıkacağım. Takdir Bolu halkının. Neden yapıldığını çok net bilmiyorum ama benim problemim vatan hainleriyledir. Bolu'ya, Bolu halkına ihanet edenlerledir. Göreceksiniz, bunun altından da bir kefere çıkacak. Hain çıkacak. Başka kimse çıkmaz" şeklinde konuştu.