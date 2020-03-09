Bolu'da esrar ile yakalanan hemşire tutuklandı
Bolu TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
09.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:42
Bolu TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Özgür Çapa, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Özgür Çapa emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Özgür Çapa, cezaevine sevk edildi. - BOLU
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Özgür Çapa, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Özgür Çapa emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Özgür Çapa, cezaevine sevk edildi. - BOLU
Kaynak: İHA
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