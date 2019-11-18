Haberler » 3. Sayfa » Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haber

Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

18.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:30Bolu'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, Bolu sınırları içerisine girdiğini tespit ettiği uyuşturucu madde taşıyan otomobili takibe alarak, kurulan uygulama noktasında operasyon yaptı. Operasyonda, narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada 12 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mehmet Sıddık Çelik (56) ve Şeref Demirdaş (53) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:09 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:52 Adana'da şok asayiş uygulaması
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:45 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
01:02 İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 02:38:27