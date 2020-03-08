Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bolu'da esrarla yakalanan hemşire adliyeye sevk edildi - Haberler

Bolu'da esrarla yakalanan hemşire adliyeye sevk edildi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire Ö.Ç. (33) adliyeye sevk edildi.

08.03.2020 14:14
Bolu'da esrarla yakalanan hemşire adliyeye sevk edildi
Bolu 'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire Ö.Ç. (33) adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı Haberler
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı