Bolu'da, esrarla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları operasyonda, 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan N.K. ve eşi G.K. adliyeye sevk edildi.
17.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:26
Bolu 'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları operasyonda, 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan N.K. ve eşi G.K. adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramalarda 25 adet pet şişe içerisinde toplam 13 kilo 450 gram esrar yakalandı. Araçta bulunan grafik tasarımcısı N.K. ve ev hanımı eşi G.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından işlemleri tamamlanan N.K. adliyeye sevk edildi. Eşiyle birlikte gözaltına alınan ev hanımı G.K.'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramalarda 25 adet pet şişe içerisinde toplam 13 kilo 450 gram esrar yakalandı. Araçta bulunan grafik tasarımcısı N.K. ve ev hanımı eşi G.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından işlemleri tamamlanan N.K. adliyeye sevk edildi. Eşiyle birlikte gözaltına alınan ev hanımı G.K.'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa
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