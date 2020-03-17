Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bolu'da, esrarla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

Bolu'da, esrarla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları operasyonda, 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan N.K. ve eşi G.K. adliyeye sevk edildi.

17.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:26
Bolu'da, esrarla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi
Bolu 'da, polis ekiplerinin bir otomobile yaptıkları operasyonda, 13 kilo 450 gram esrarla yakalanan N.K. ve eşi G.K. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda 25 adet pet şişe içerisinde toplam 13 kilo 450 gram esrar yakalandı. Araçta bulunan grafik tasarımcısı N.K. ve ev hanımı eşi G.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından işlemleri tamamlanan N.K. adliyeye sevk edildi. Eşiyle birlikte gözaltına alınan ev hanımı G.K.'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Haberler
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Haberler
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor