Haberler » Güncel » Haber

Bolu'da etil alkol operasyonu

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya düzenlenen operasyonda 709 litre etil alkol ve 621 adet içki aroması ele geçirildi.

04.10.2019 11:15Bolu'da etil alkol operasyonu
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya düzenlenen operasyonda 709 litre etil alkol ve 621 adet içki aroması ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçesindeki bazı tekel bayilerinde etil alkol ve içki aroması satıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Polis ekipleri 5 kişiye ait 3 iş yeri, 3 ev ve 1 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 709 litre etil alkol, 621 adet içki aroması ve bidon içerisinde 2,5 litre viski ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.



Mudurnu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07 Muğla datça'da öğrencilerden barınaktaki hayvanlara mama desteği
16:07 Hint iş insanının lüks yatı marmaris'te
16:07 Gaziosmanpaşa'da çocuklar hayvan barınağını gezip, mama dağıttı
16:06 Oğlu için yürüyen baba ankara yolunda
16:06 İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-15' denetimi
16:06 Etnospor'daki AA çadırında sıkı mücadele
16:06 Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (2)