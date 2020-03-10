BOLU'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA AĞAÇLARI VE AYDINLATMA DİREKLERİNİ DEVİRDİ
BOLU'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.
10.03.2020 08:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:11
BOLU'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.
Gece saat 02.00 sıralarında Bolu 'da fırtına başladı. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca fırtına nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma başlattı.
Gece saat 02.00 sıralarında Bolu 'da fırtına başladı. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca fırtına nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgede yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BOLU'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA AĞAÇLARI VE AYDINLATMA DİREKLERİNİ DEVİRDİ
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