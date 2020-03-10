Bolu'da, etkili olan fırtına nedeniyle direkler ve ağaçlar devrildi
Bolu'da, etkili olan fırtına nedeniyle direkler ve ağaçlar devrildi Bolu'da, gece saatlerinde aniden başlayan ve etkili olan fırtına nedeniyle aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi.
10.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:15
Bolu 'da, etkili olan fırtına nedeniyle direkler ve ağaçlar devrildi
BOLU - Bolu'da, gece saatlerinde aniden başlayan ve etkili olan fırtına nedeniyle aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Bolu'da, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde bulunan aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.Ayrıca, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı.Ağaçların devrildiği Hacı Nakkaş Cami'nin yakınında oturan Durmuş Dağ isimli vatandaş, "Gece saat 02.00 sıralarında başladı. Çatılarda bulunan çinkolar, saçlar gitti. Ben ağacın devrildiğini sabah gördüm. Teller koptu. Herşey biryere gitti" dedi.
BOLU - Bolu'da, gece saatlerinde aniden başlayan ve etkili olan fırtına nedeniyle aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Bolu'da, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezinde bulunan aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.Ayrıca, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler savrularak yola saçıldı. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı.Ağaçların devrildiği Hacı Nakkaş Cami'nin yakınında oturan Durmuş Dağ isimli vatandaş, "Gece saat 02.00 sıralarında başladı. Çatılarda bulunan çinkolar, saçlar gitti. Ben ağacın devrildiğini sabah gördüm. Teller koptu. Herşey biryere gitti" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bolu'da, etkili olan fırtına nedeniyle direkler ve ağaçlar devrildi
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