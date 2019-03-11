Bolu'da Ev Yangını

Bolu
'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev, odunluk ve samanlık yandı.
Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak'ta Yusuf Özay'ın, eşi Makbule ve oğlu Emre Özay ile yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan odunluk ve samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yusuf Özay'ın, itfaiye ekiplerine evde oğlunun düğünü için biriktirdiği 16 bin liranın olduğunu söylemesi üzerine, ekipler tarif edilen odaya girerek parayı aldı. Daha sonra para Özay ailesine teslim edildi.
İtfaiye, Bolu, Güncel
Kaynak: AA