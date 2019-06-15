Bolu'da ev yangını

Bolu
'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Taşlık köyü Alpagut
Mahallesi'nde Mehmet Terzi
'ye ait ahşap evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişikte bulunan Ramazan ve Durmuş Ali
Konuk'a ait evlere sıçradı.
Yangına Bolu, Kıbrıscık ve Seben
'den gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında üç ahşap ev tamamen yandı.
Yangının yıldırımın eve isabet etmesi sonucu çıktığı iddia edildi.