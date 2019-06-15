15.06.2019 09:42
Haberler»Güncel » Haber

Bolu'da ev yangını

Bolu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Taşlık köyü Alpagut Mahallesi'nde Mehmet Terzi'ye ait ahşap evde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişikte bulunan Ramazan ve Durmuş Ali Konuk'a ait evlere sıçradı.
Yangına Bolu, Kıbrıscık ve Seben'den gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında üç ahşap ev tamamen yandı.
Yangının yıldırımın eve isabet etmesi sonucu çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA
Mehmet Terzi, Bolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:15 Ataşehir'de cezaevi firarisi elindeki bıçakla yakalandı
10:14 İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (5) (ek görüntü)
10:14 YKS'nin birinci oturumu başladı
10:13 DHA YURT BÜLTENİ - 3
10:13 DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
10:12 Kızılırmak'ta bir ilk
10:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi