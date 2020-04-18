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Bolu'da evden çıkmaları kısıtlananlar 112'yi en çok "banka işlemleri" için aradı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler, taleplerinin yerine getirilmesi için Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor.

18.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:58
Bolu'da evden çıkmaları kısıtlananlar 112'yi en çok
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler, taleplerinin yerine getirilmesi için Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentte oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinden yardım talep ediyor.
Belirlenen yaş gruplarına getirilen kısıtlamaların ardından Bolu 112 Acil Çağrı Merkezini 4 bin 254 kişi aradı, bu taleplerin tamamı Vefa Sosyal Destek Grubuna yönlendirilerek vatandaşların hepsine geri dönüş yapılırken, büyük bir çoğunluğun talepleri yerine getirildi.
Yerine getirilemeyenler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.
En fazla talep, günlük ortalama 500 aramayla banka ve maaş çekme gibi işlemlerde yaşanırken, gıda ihtiyacı, ilaç alma, fatura ödeme, maske talebi ve hayvan yemi alma gibi konularında da talep geldi.
Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayımlanan genelgenin ardından, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve kurumun sorumluluğu kapsamında Acil Çağrı Merkezi olarak Vefa İşletim Sitemi altyapı hazırlıklarının ivedilikle tamamlandığını söyledi.
Acil Çağrı Merkezinden yönlendirilen taleplerin il merkeziyle tüm ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığını aktaran Şahin, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Bu gruplara yapılan talep çağrıları 112 numarası çevrilerek Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Çağrılar burada karşılanarak il merkezindeki ve ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönlendiriliyor. Ayrıca, Valimizin de destekleriyle vefa çağrı alıcı personeli olarak acil çağrı merkezinde 11 personel görevlendirildi. Çağrı merkezine normalde günde bin 600 civarında çağrı düşerken, bu süreçte zaman zaman bu çağrı sayısı 3 bin, 3 bin 200'lere kadar çıktı."
Şahin, salgın nedeniyle bazı olaylarla ilgili hemen hemen hiç çağrı gelmemeye başladığını, özellikle trafik kazası, kavga gibi olayların pek yaşanmadığını dile getirdi.
Vefa Sosyal Destek Gruplarına talepte bulunanların yaptığı 4 bin 254 çağrının karşılanarak, gerekli desteğin sağlanması için ilgili birimlere yönlendirildiğini bildiren Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yapılan aramalar, ağırlıklı olarak banka işlemleri, maaş çekme, gıda, ilaç alımı ile ilgili çağrılardır. Burada özellikle şunu belirtmek isterim, bizim çağrı merkezinin asıl amacı, sağlık, trafik kazası ve yangın gibi acil çağrılardır. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızdan istirhamımız, gerçek manada mağduriyet yaşayanların, daha ileri düzeyde olumsuz sonuç yaşamamaları için, gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmemelerini istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Bolu, Güncel
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