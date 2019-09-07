Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bolu'da evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Bolu'da polis ekiplerinin şehir merkezinde bir eve yaptıkları operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

07.09.2019 12:46 Bolu'da evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı
Bolu'da polis ekiplerinin şehir merkezinde bir eve yaptıkları operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, eve yaptıkları operasyonda yapılan aramalarda 2 kök Hint keneviri ve 1 kilo 167 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı tespit edilen E.B. (40) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:05   Didim'de Eğitim Sen'li 3 öğretmen ihraç edildi
13:05   Fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirirken yakalandı
12:55   Fatih'te ahşap bina alev alev yandı
12:54   Motosikletiyle otomobilin altına girdi
12:47   Amasya'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
12:46   Bolu'da evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs gözaltına alındı
12:42   Otomobil altındaki kazazede, kriko yardımı ile böyle kurtarıldı