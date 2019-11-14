Haberler » Güncel » Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede - Haber

Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

BOLU merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

14.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:35Bolu'da FETÖ'nün TSK yapılanmasında 11 şüpheli adliyede

BOLU merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'da FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınan 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., M.A., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheli için ise arama çalışmaları sürüyor.



Bolu, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38 Çanakkale palamut avlanamadı, fiyatlar yüksek
11:38 Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
11:38 Kayıp nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu
11:38 Aksaray'da ev yangını
11:37 Türkiye'nin bal ihtiyacının yüzde 2'si Bitlis'ten
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:06 Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu
11:02 Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından altın yeni güne yükselişle başladı
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:38:44