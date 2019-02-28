Bolu
'da FETÖ operasyonunda 12 şüpheli adliyede
Bolu merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 Bylock kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne
, Hakkari
, Gaziantep
, İstanbul
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA