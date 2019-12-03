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Bolu'da FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, jandarma ekiplerinin Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yaptığı yol kontrolünde gözaltına alındı.

03.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:40Bolu'da FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, jandarma ekiplerinin Anadolu Otoyolu'nun kesiminde yaptığı yol kontrolünde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler, otoyolun Yeniçağa ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde uygulama yaptı.
Ekipler, uygulama kapsamında durdurulan iki otobüste, Ankara ve İstanbul'da yürütülen soruşturmalar kapsamında "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan haklarında arama kararı bulunan H.G. ve M.K'nın bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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