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Bolu'da firari FETÖ'cü askeri öğrenci tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalanan firari FETÖ şüphelisi askeri öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.10.2019 14:02Bolu'da firari FETÖ'cü askeri öğrenci tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında yakalanan firari FETÖ şüphelisi askeri öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlardan arama kayıtıları bulunan askeri öğrenci Tarık Ziya Akyüz'ü (23) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayından itibaren firari olan Akyüz'ün Ankara'da olduğunu tespit etmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda firari FETÖ şüphelisi, evinde gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen Akyüz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Tarık Ziya Akyüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Tarık Ziya, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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