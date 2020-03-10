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Bolu'da fırtına, ağaçları ve direkleri devirdi

BOLU'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

10.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:53
Bolu'da fırtına, ağaçları ve direkleri devirdi

BOLU'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Bazı mahallelerde yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Kentte, saat 02.00 sıralarında başlayan, yaklaşık 2 saat etkili olan fırtına nedeniyle Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Hacı Nakkaş Cami'nin önündeki 2 çam ağacı elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yüksek gerilim hattında meydana gelen kopma nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca fırtına nedeniyle İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 3 aydınlatma direği de devrildi. Kent Meydanı'nda bulunan bir inşaattan da bazı malzemeler yola savruldu. Fırtına nedeniyle, Tabaklar, İhsaniye, Karamanlı, Kültür, Borazanlar, Sağlık, Sümer, Tepecik ve Çıkınlar mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Nakkaş, Güncel
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