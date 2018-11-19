Bolu'da, Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:42



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:42

Bolu'da, polis ekiplerinin 1+1 evlere düzenlediği fuhuş operasyonunda, fuhuş yapan 2 kişi ile aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak'ta bulunan 1+1 evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.Operasyonda, Ö.S.(30) isimli erkek ve D.A. (30) isimli kadın fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen K.K. (32) ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Şüpheliler,ifadelerinin ardından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. - BOLU