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Bolu'da, gece 4 deprem meydana geldi

BOLU'da, dün gece art arda yaşanan 4 deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.

07.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:05Bolu'da, gece 4 deprem meydana geldi

BOLU'da, dün gece art arda yaşanan 4 deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.

İlk deprem saat 01.36'da meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 01.42'de 2.3 büyülüğünde, saat 03.16'da 2.6 ve sabah saat 05.32'de 3 büyüklüğünde olmak üzere 4 deprem meydana geldi. İlk 2 depremin merkez üssü Kızılağıl köyü olarak belirlenirken, son depremin merkez üssü Yumrukaya olarak açıklandı. Depremin ardından dün gece bazı vatandaşlar sokağa döküldü. Özellikle dışından gelen üniversite öğrencileri panikle dışarı çıktı. Deprem Bolulu vatandaşlarda ise çok fazla panik oluşturmadı. Bazı vatandaşlar ise uykuda depremi hissetmedi.



Deprem, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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