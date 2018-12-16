Bolu'da Gollü Beraberlik

Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bolu Atatürk
Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Boluspor
ile Altınordu
1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ceza sahası içinde Akabueze'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 22. dakikada Guido'nun ceza sahası içine gönderilen hava topunda çektiği şutta top üst direkten döndü. 29. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Sefa Yılmaz
'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1 32. dakikada Mutlu'nun ceza sahası içine ortasında topa yükselen Akabueze'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Akabueze, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 75. dakikada Özgür Can Özcan
'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
KÜNYE
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Şahan Yılmaz
xx, Mehmet Ali Akkor xx Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Dimov xx, Diarra xx, Mutlu Güler xxx, İshak Çakmak
xx (Bilal Sebaihi dk. 46 xx), Umut Gündoğan
xx (Yusuf Emre Gültekin
dk. 61 xx), Akabueze xxx, İsmail Haktan
Odabaşı xx, Guido xx, Özgür Can Özcan xx (Mustafa Altıntaş
dk. 83 x) Yedekler: Gökhan Köstereli, Tolga Dabanlı, Abdurrahman Çağlar Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer
xx, Hasan Hatipoğlu
xx, Mehmet Murat
Uçar xx, Muhammed Mert xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 88 ?), Alican Özfesli
xx (Deniz Kılınç
dk. 46 xx), Sefa Yılmaz xxx, Kerim Alıcı
xx, Berkay Samancı
xx, Recep Yeşimci xx, Anıl Koç xx (Atakan Üner dk. 62 xx) Yedekler: Erhan Erentürk, Berkay Görmez, Ali Yaşar
, Kadir Yurttadur Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Sefa Yılmaz (dk. 29) (Altınordu), Akabueze (dk. 32) (Boluspor) Sarı Kartlar: İshak Çakmak (Boluspor), Mehmet Murat (Altınordu)
(Faruk Çidem/İHA)
Sefa Yılmaz,Altınordu,Boluspor,Bolu
16 Aralık 2018 Pazar 18:11