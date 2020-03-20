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Bolu'da gönüllü terziler maske mesaisine başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıların kullanacağı maskeler, kentteki gönüllü terzilerle çeyiz dükkanlarında dikiliyor.

20.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:30
Bolu'da gönüllü terziler maske mesaisine başladı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıların kullanacağı maskeler, kentteki gönüllü terzilerle çeyiz dükkanlarında dikiliyor.
Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülmesiyle artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Bolu Terziler Odasından destek istedi.
Terziler Odası üyesi iş yerleri de sağlık personeline destek olmak amacıyla maske dikmeyi kabul etti.
İlde faaliyet gösteren terziler ve çeyiz dükkanları hastanelerden kendilerine kumaşların ulaştırılması üzerine çalışmaya başladı.
Terziler tarafından eldiven ve maske kullanılarak dikilen maskeler, hastaneye ulaştırıldıktan sonra 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra hastane çalışanlarının hizmetine sunuluyor.
İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Nur Ögün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede kullanılmak üzere maske üretimi konusunda terzilerden destek aldıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde terzi esnafımız bize destek oluyor. Kendileri sağlık personelimizin kullanması için maske üretimi yapıyorlar." dedi.
Bugünlerde herkesin birlik olarak kenetlenmesi gerektiğini kaydeden Ögün, "Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi birlik olarak aynı ruhu yaşatarak bu zor günlerden geçeceğimize inanıyoruz. Bize destek olan terzilerimize de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"Elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istedik"
Kent merkezinde bulunan Güler 1 Pasajı'nda çeyiz dükkanı bulunan Aygül Olacakoğlu, sağlık personeline destek amaçlı maske diktiklerini ifade etti.
İş yerinin bulunduğu pasajda faaliyet gösteren terzilerin de kendisi gibi maske ürettiğini dile getiren Olacakoğlu, maskeleri kullanılmak üzere sağlık personeline teslim edeceklerini söyledi.
Sema Ersoydan ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Bolu Terziler Odasından rica etmesi üzerine kendilerinin maske dikmeye başladığını anlatarak, şöyle dedi:
"Hastanelerimizde kumaş varmış. Tedbir amaçlı maske dikilmeye karar verilmiş. Hem ellerindeki kumaşları değerlendirmek istemişler hem de olası bir duruma karşı tedbir almak istemişler. Biz de boş duruyorduk zaten. İşimiz falan yoktu. Oturmaktansa işin ucundan tutmak istedik. O şekilde başladık. İki gündür de maske dikiyoruz."
Kendi iş yerinin bulunduğu pasajdaki diğer terzilerle il merkezinde bulunan diğer pasajlar ve iş hanlarında faaliyet gösteren terzilerin de maske diktiğini belirten Ersoydan, bu dönemde herkesin sağlık personeline destek olması gerektiğini, kendilerinin de bu şekilde yardımcı olduğunu dile getirdi.
Fatih Bıçakçı da hastanelere destek olmak için maske yapmak istediklerini kaydederek, "Bu konuda bütün terziler seferber olduk. Biz de kendi elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istedik. Zaten işlerimiz de durgundu. Bu nedenle hastanelerimize destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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