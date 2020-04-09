Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bolu'da gözetim süresi dolan 140 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 140 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.

09.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:16
Bolu'da gözetim süresi dolan 140 kişi evlerine gönderiliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 140 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilmeye başlandı.
Türkiye 'ye 26 Mart'ta giriş yapan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Yurdu'nda yerleştirilen; aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 140'ının 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 140 kişi, evlerine gönderilmeye başlandı.
Bazı vatandaşlar, yakınları tarafından alınarak memleketlerine giderken bazıları ise Bolu AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzincan, Osmaniye, Çorum ve Kilis illerine gönderildi.
Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların ise 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasının ardından sağlık kontrolleri yapılarak yarın memleketlerine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
New York’ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Haberler ›› Güncel ››Bolu'da gözetim süresi dolan 140 kişi evlerine gönderiliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Karaköprü'de hem dezenfekte hem de ilaçlama çalışmaları sürüyor - Haber 12:58: Bakan Dönmez'den korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Soytürk'ün ailesine destek - Haber 12:58: Burhaniye'de yol denetimleri arttırıldı - Haber 12:58: Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Haber 12:58: Yekta Kopan "Masal Saati" ile çocuklarla buluşacak - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber