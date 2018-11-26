Bolu'da Güneşten Enerji Üretimi

Bolu
'da, belediye tarafından kurulduktan sonra üretime geçen Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) 8 ay içerisinde 1 milyon 4 bin 800 kilovatsaat elektrik üretildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesince, 15 Nisan'da Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen 1 megawatt GES, enerji üretimini sürdürüyor.
Proje kapsamında toplam 19 bin 500 metrekarelik alana kurulan, 4 bin panelden oluşan ve yıllık 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirecek olan GES santralinde, 8 ay içerisinde 1 milyon 4 bin 800 kilovatsaat elektrik üretimi sağlandı.
Santralden elde edilen enerjinin yıllık 200 bin kilovatsaati Bolu Belediyesi Sarıcalar Temiz Su Arıtma Tesisi'nin enerji ihtiyacını karşılayacak. Geri kalanı ise Sakarya
Elektrik Dağıtım AŞ'ye satılarak ekonomiye katkı sağlayacak.
Bolu
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:51