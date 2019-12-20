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Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda, acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

20.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:30 Bolu'da hafif ticari araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda, acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Mahmut Alp idaresindeki 34 YC 6727 plakalı hafif ticari araç, Köroğlu Park mevkisinde bulunan acil dönüş bölümünden U dönüşü yapmaya çalışan Ali Kayaoğlu'nun kullandığı 14 T 0304 plakalı taksiyle çarpıştı.
Hafif ticari aracın sürücüsüyle yanındaki Ferhat Bıçak yaralandı, taksi sürücüsü ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Kayaoğlu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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