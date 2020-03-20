Bolu'da haksız fiyat artışı yapan 4 iş yerine ceza uygulandı

Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde etiket yönetmeliğine aykırı hareket eden 4 iş yerine ceza uygulandı.Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, koruyucu maske, 3M maske, dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun, havlu, peçete ve muhtelif gıda gibi ihtiyaç malzemelerinin satışlarında geçirilmekte olunan hassas günlerde istismar suretiyle fahiş fiyat uygulaması yapmak isteyenlere yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.Bolu Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde İl Defterdarlığı ve Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekiplerin 9 Mart'tan bugüne kadar eczaneler, ecza depoları, medikal ürün ve gıda ürünü satan iş yerleri ve marketler gibi alanlarda denetimler yaptığı belirtildi.Ekiplerin 29 ecza deposu, medikal malzeme satan iş yeri, 35 eczane ve 44 market ile benzeri iş yerleri olmak üzere 108 iş yerini denetlediği ifade edilen açıklamada, etiket yönetmeliğine aykırılıktan dolayı 4 iş yerine ceza uygulandığı kaydedildi.Ayrıca, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunca ceza yazılmak üzere 5 iş yeriyle ilgili tutanakların da Bakanlığa gönderildiği belirtilerek, haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA