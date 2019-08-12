Bolu'da hayvan postu kaçakçılığı

Bolu'da durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 tilki, 3 sansar ve 2 de türü belirlenemeyen hayvan postu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yaptıkları uygulama esnasında bir hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramda, 1 tilki, 3 sansar ve 2 türü belirlenemeyen hayvanlara ait postlar bulundu.

Ele geçirilen hayvan postlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim eden polis ekipleri, durdurulan aracın sürücüsü M.O'yu da ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Kaynak: AA