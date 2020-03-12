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Bolu'da, Highway AVM koronavirüse karşı ilaçlandı

Bolu'da, Highway AVM koronavirüse karşı ilaçlandı Highway AVM'de koronovirüs önlemleri üst seviyede Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM'de bütün alanlar 24 saat boyunca koronovirüse karşı ilaçlanıyor.

12.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:20
Bolu 'da, Highway AVM koronavirüse karşı ilaçlandı
Highway AVM'de koronovirüs önlemleri üst seviyede
BOLU - Bolu'da, Avrupa 'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM'de bütün alanlar 24 saat boyunca koronovirüse karşı ilaçlanıyor.
Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway Alışveriş Merkezi'nde, tüm dünyaya yayılan koronovirüsü nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.
Açılıp kapanabilen çatıları ile kapalı ortam algısının dışında temiz havadan sınırsızca yararlanarak alışveriş imkanı sunan HighWay Outlet, hijyen standartlarını en üst seviyede tutarak ortak kullanım alanları haftanın her günü 24 saat boyunca sterlize ediliyor. Highway AVM, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak kaliteli ve kusursuz hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bolu'da, Highway AVM koronavirüse karşı ilaçlandı

Kaynak: İHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Avrupa, Bolu, Yerel

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