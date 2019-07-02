02.07.2019 12:01
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Bolu'da, hindi kümesinde yangın

Bolu

Bolu'da, 2 bin 200 hindinin beslendiği kümeste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bolu 'da, 2 bin 200 hindinin beslendiği kümeste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tokmaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Öztürk 'e ait 2 bin 200 hindinin yetiştirildiği kümeste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kümesten dumanlar yükseldiğini gören Öztürk ve ailesi evlerinde bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği kümeste, hindiler zarar görmedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İHA
İtfaiye , Bolu , 3. Sayfa

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