Bolu'da Hırsızlık İddiası

Bolu
'da, "dilcilik" adını verdikleri yöntemle evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda şüpheli 3 kişinin daire kapılarını zorladıkları ihbarını alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Şüphelinin görüldüğü apartman ile civardaki apartmanlarda şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. (49), S.G. (28) ve D.G. (27) isimli kadınları, bir dairenin kapısını açmak isterken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 10'dan fazla suç kayıtlarının olduğu belirlenen şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.
Polis,Bolu
29 Kasım 2018 Perşembe 14:20